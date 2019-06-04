Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена приехать в Россию

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», заявила, что приедет в Россию.

«Я ещё ни разу не была в России. Мы едем в Россию в июле. В Москву», — цитирует Волански «Советский спорт».

Она также призналась, что изначально собиралась выбежать на поле вместе со своим молодым человеком, российским пранкером Виталием Здоровецким, но потом было принято решение, что она это сделает сама. Сам Здоровецкий не исключил, что пара попробует устроить подобный забег в России.

«Может быть, может быть. Поймай меня, если сможешь. Посмотрим», — сказал Здоровецкий.

На 18-й минуте матча девушка в купальнике прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока стюарды не вывели её за пределы площадки.

Ранее в РФС выразили мнение, что организаторов финала ЛЧ оштрафуют за выбежавшую на поле девушку.