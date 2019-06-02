В РФС считают, что организаторов финала ЛЧ оштрафуют за выбежавшую на поле девушку
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«Стадион в Мадриде понёс репутационные риски, потому что у них там безобразие, люди выбегают на поле. Организаторы, конечно, получат штраф», — приводит слова Созина «Говорит Москва».
На 18-й минуте матча девушка в купальнике без символики принимавших участие в матче клубов прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы площадки.
Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.