В РФС считают, что организаторов финала ЛЧ оштрафуют за выбежавшую на поле девушку

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
В РФС считают, что организаторов финала ЛЧ оштрафуют за выбежавшую на поле девушку
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«Стадион в Мадриде понёс репутационные риски, потому что у них там безобразие, люди выбегают на поле. Организаторы, конечно, получат штраф», — приводит слова Созина «Говорит Москва».

На 18-й минуте матча девушка в купальнике без символики принимавших участие в матче клубов прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы площадки.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.

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