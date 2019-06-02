В РФС считают, что организаторов финала ЛЧ оштрафуют за выбежавшую на поле девушку

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.

«Стадион в Мадриде понёс репутационные риски, потому что у них там безобразие, люди выбегают на поле. Организаторы, конечно, получат штраф», — приводит слова Созина «Говорит Москва».

На 18-й минуте матча девушка в купальнике без символики принимавших участие в матче клубов прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы площадки.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.