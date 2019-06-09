Бубнов назвал матч против Сан-Марино тренировкой для сборной России

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Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов заявил, что с соперниками, уровня команды Сан-Марино, удобно отрабатывать атакующие взаимодействия.

«С соперником такого уровня удобно отрабатывать атакующую модель игры.  Получилась хорошая тренировка для сборной России, которая получила возможность посмотреть различные сочетания впереди. Надо отметить, что команда Станислава Черчесова вышла на поле с отличным настроем и подтвердила его действиями на поле. В любом случае, нагрузку против соперника, играющего в обороне всей командой, получаешь очень большую», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сборная России обыграла Сан-Марино со счётом 9:0 в рамках третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Ранее сообщалось, как сборная России разгромила Сан-Марино.

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