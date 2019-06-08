Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й

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Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari занял первое место в квалификации седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й
  • Reuters

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг за 1 минуту 10,240 секунды, установив новый рекорд трассы в Монреале.

Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул другой гонщик Ferrari, монегаск Шарль Леклер.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 12-е место.

Гонка пройдёт 9 июня. Старт — в 21:10 мск.

Ранее сообщалось, что Феттель стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Канады.

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