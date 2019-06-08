Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 12-й
- Reuters
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг за 1 минуту 10,240 секунды, установив новый рекорд трассы в Монреале.
Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул другой гонщик Ferrari, монегаск Шарль Леклер.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 12-е место.
QUALIFYING CLASSIFICATION: A red letter day for Seb, and a new track record#CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/2KlCseEV1x— Formula 1 (@F1) 8 июня 2019 г.
Гонка пройдёт 9 июня. Старт — в 21:10 мск.
Ранее сообщалось, что Феттель стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Канады.