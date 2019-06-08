Феттель стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Канады, Квят — десятый

Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari показал лучшее время в третьей свободной практике седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг за 1 минуту 10,843 секунды.

Вторым стал его партнёр по команде монегаск Шарль Леклер. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 10-е место, уступив лидеру 1,455 секунды.

Ранее сообщалось, что Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады.