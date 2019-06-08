Феттель стал быстрейшим по итогам третьей практики Гран-при Канады, Квят — десятый
- Reuters
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг за 1 минуту 10,843 секунды.
Вторым стал его партнёр по команде монегаск Шарль Леклер. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 10-е место, уступив лидеру 1,455 секунды.
FP3 CLASSIFICATION: Ferrari on the front foot #CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/IbhOoWfn6C— Formula 1 (@F1) 8 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады.