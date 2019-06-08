Дзюба оформил хет-трик в игре с Сан-Марино, войдя в топ-4 бомбардиров сборной России

Три гола Артёма Дзюбы в матче со сборной Сан-Марино позволили нападающему подняться в топ-4 в списке бомбардиров национальной команды.

В матче со сборной Сан-Марино Артём Дзюба оформил хет-трик. Для 30-летнего форварда эти голы стали 17-м, 18-м и 19-м в футболке национальной команды.

В списке бомбардиров сборной России Дзюба вышел на четвёртое место, обойдя Андрея Аршавина и Валерия Карпина. Впереди — Роман Павлюченко, у которого 21 мяч. Лидером является Александр Кержаков, на счету которого 30 голов.

Ранее сообщалось, что Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика.