Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье состоится 12 июня в Лондоне
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- AFP
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC, первая пресс-конференция перед боем Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 12 июня в Лондоне. Она будет закрытой для болельщиков, доступ получат лишь представители прессы.
Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Ранее Нурмагомедов оценил свой новый контракт с UFC.