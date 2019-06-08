Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье состоится 12 июня в Лондоне

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион в этом дивизионе Дастин Порье проведут первую пресс-конференцию в столице Великобритании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC, первая пресс-конференция перед боем Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 12 июня в Лондоне. Она будет закрытой для болельщиков, доступ получат лишь представители прессы.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Нурмагомедов оценил свой новый контракт с UFC.