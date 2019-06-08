Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье состоится 12 июня в Лондоне

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион в этом дивизионе Дастин Порье проведут первую пресс-конференцию в столице Великобритании.
Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье состоится 12 июня в Лондоне
  • © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC, первая пресс-конференция перед боем Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 12 июня в Лондоне. Она будет закрытой для болельщиков, доступ получат лишь представители прессы.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Нурмагомедов оценил свой новый контракт с UFC.

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