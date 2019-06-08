Нурмагомедов оценил свой новый контракт с UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подписание нового контракта с организацией.

«Честно говоря, не хотел бы оглашать новые условия контракта с UFC, но они очень хорошие. Братьям — кому-то платили, кого-то подписали, кому-то убрали срок», — сказал спортсмен на своём YouTube-канале.

По его словам, каждая сторона пошла на уступки и по итогам все пришли к компромиссу. Он также подчеркнул, что переговоры были лёгкими для него.

«Если скажу, что контракт один из лучших, это будет неправильно, но его можно занести в тройку самых выгодных условий контрактов и соглашений в истории UFC. Я обозначил условия, их было пять, и я отказался идти на соглашение без их выполнения», — добавил Нурмагомедов.

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона в бою против американца Дастина Порье.

Ранее Нурмагомедов начал обратный отсчёт до боя с Порье.