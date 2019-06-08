Определились победители «Ролан Гаррос» среди юниоров

По итогам финалов в мужском и женском одиночных разрядах среди юниоров определились победители второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

©Slavek Ruta/ZUMAPRESS.com

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В соревнованиях девушек победу одержала 16-летняя представительница Канады Лейла Анни Фернандес, обыгравшая в решающем матче 18-летнюю американку Эмму Наварро со счётом 6:3, 6:2. Победителем в соревнованиях юношей стал 16-летний датчанин Хольгер Руне, в финале взявший верх над 16-летним американцем Тоби Алексом Кодатом — 6:3, 6:7, 6:0. Ранее сообщалось, что Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»