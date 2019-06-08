Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • ©Andre Chaco
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 в пользу 25-летнего австрийского теннисиста, занимающего четвёртое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Матч начался ещё 7 июня, но несколько раз прерывался из-за неблагоприятных погодных условий — дождя и сильного ветра.

Соперником Тима в финале станет вторая ракетка мира и действующий чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что Надаль победил Роджера Федерера и сыграет в финале «Ролан Гаррос».

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