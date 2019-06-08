Поздняков считает, что IAAF завершит расследование по делу легкоатлета Лысенко не раньше осени
- РИА Новости
«Я думаю, что оно будет закончено не раньше осени, мы получим результаты. По их результатам уже можно будет делать выводы, кто был вовлечён в попытку фальсификации документа, насколько вовлечён. И в соответствии с той информацией, которая у нас будет, можно будет принимать меры», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Лысенко был отстранён в начале августа 2018 года на время расследования из-за неоднократных нарушений правил доступности.
Ранее глава ВФЛА высказался об информации СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.