Поздняков считает, что IAAF завершит расследование по делу легкоатлета Лысенко не раньше осени

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завершит расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенкоо нарушении антидопинговых правил не раньше осени.

«Я думаю, что оно будет закончено не раньше осени, мы получим результаты. По их результатам уже можно будет делать выводы, кто был вовлечён в попытку фальсификации документа, насколько вовлечён. И в соответствии с той информацией, которая у нас будет, можно будет принимать меры», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Лысенко был отстранён в начале августа 2018 года на время расследования из-за неоднократных нарушений правил доступности.

Ранее глава ВФЛА высказался об информации СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.