Поздняков считает, что IAAF завершит расследование по делу легкоатлета Лысенко не раньше осени

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завершит расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенкоо нарушении антидопинговых правил не раньше осени.
Поздняков считает, что IAAF завершит расследование по делу легкоатлета Лысенко не раньше осени
  • РИА Новости

«Я думаю, что оно будет закончено не раньше осени, мы получим результаты. По их результатам уже можно будет делать выводы, кто был вовлечён в попытку фальсификации документа, насколько вовлечён. И в соответствии с той информацией, которая у нас будет, можно будет принимать меры», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Лысенко был отстранён в начале августа 2018 года на время расследования из-за неоднократных нарушений правил доступности.

Ранее глава ВФЛА высказался об информации СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.

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