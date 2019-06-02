Глава ВФЛА высказался об информации СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

«Эта статья, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдаётся за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Он отметил, что единственным источником объективной и правдивой информации в отношении дела Данила Лысенко является антикоррупционное подразделение IAAF — Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведёт данное расследование.

«Давайте дождёмся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, не уместны, во-вторых — запрещены антидопинговыми правилами», — добавил функционер.

По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от участия в Играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее депутат высказал мнение, что информация о возможном отстранении России от ОИ-2020 является новым витком истерии.