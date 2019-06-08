В «Автомобилисте» рассказали, когда может пройти первый матч на новой ледовой арене

Директор омского хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков назвал ориентировочные сроки введения в эксплуатацию новой ледовой арены.

«Готовимся к строительству. На месте стройки уже начались первые свайные работы, пока пробные. Надеемся, что дебют на новой арене произойдёт в течение двух с половиной лет. Хотелось бы уже посреди сезона-2021/22 начать выступать на новой арене», — приводят слова Рябкова «Известия».

Он отметил, что вместимость в хоккейной конфигурации составит 12 тыс. зрителей, а в баскетбольной — 15 тыс. При этом при использовании для проведения концертов их сможет посетить порядка 18 тыс. человек.

Ранее директор «Автомобилиста» заявил, что подписание хоккеиста Дацюка не является пиаром.