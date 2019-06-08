Брат Бакайоко заявил, что футболист хочет вернуться в «Челси»

Абдулайе Бакайоко, агент и брат выступавшего в минувшем сезоне за «Милан» полузащитника Тьемуэ Бакайоко, заявил, что футболист хочет вернуться в «Челси».

«К нему проявляли интерес несколько больших клубов, но мы отдали приоритет «Челси», — приводит слова брата игрока France Football.

По его словам, определяющим фактором стало то, что «Челси» будет в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.

«Тьемуэ решил остаться здесь», — добавил Абдулайе Бакайоко.

В минувшем сезоне хавбек, права на которого принадлежат «Челси», сыграл 42 матча за «Милан» и забил один мяч.

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