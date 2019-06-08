Азар назвал переход в «Реал» из «Челси» самым сложным решением в карьере
- Reuters
«Решение покинуть «Челси» было самым сложным и самым важным в моей карьере», — написал хавбек в своём Facebook.
По его словам, он наслаждался каждой минутой, проведённой в Лондоне, и не думал уходить из «Челси».
«Выступать в составе «Реала» являлось моей мечтой с самого детства, когда я забил свой первый мяч. Пришло время открыть следующую главу, думаю, так делает каждый из нас, когда появляется шанс воплотить в жизнь своё главное желание», — говорится в сообщении.
Азар также поблагодарил болельщиков «Челси» и владельца клуба Романа Абрамовича.
Азар выступал за «Челси» с 2012 года. За это время он провёл за синих 352 матча во всех турнирах и забил 110 мячей. В составе «аристократов» бельгиец дважды становился чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, а также по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги.
Ранее «Челси» опубликовал прощальное видео в честь ухода Азара в «Реал».