Азар назвал переход в «Реал» из «Челси» самым сложным решением в карьере

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Бельгийский полузащитник Эден Азар заявил, что с детства мечтал выступать за мадридский футбольный клуб «Реал». При это он отметил, что решение уйти из лондонского «Челси» было самым трудным в его карьере.
Азар назвал переход в «Реал» из «Челси» самым сложным решением в карьере
  • Reuters

«Решение покинуть «Челси» было самым сложным и самым важным в моей карьере», — написал хавбек в своём Facebook.

По его словам, он наслаждался каждой минутой, проведённой в Лондоне, и не думал уходить из «Челси». 

«Выступать в составе «Реала» являлось моей мечтой с самого детства, когда я забил свой первый мяч. Пришло время открыть следующую главу, думаю, так делает каждый из нас, когда появляется шанс воплотить в жизнь своё главное желание», — говорится в сообщении.

Азар также поблагодарил болельщиков «Челси» и владельца клуба Романа Абрамовича.

Азар выступал за «Челси» с 2012 года. За это время он провёл за синих 352 матча во всех турнирах и забил 110 мячей. В составе «аристократов» бельгиец дважды становился чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, а также по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги.

Ранее «Челси» опубликовал прощальное видео в честь ухода Азара в «Реал».

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