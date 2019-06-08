«Челси» опубликовал прощальное видео в связи с уходом Азара в «Реал»

Лондонский футбольный клуб «Челси» опубликовал видео в связи с уходом бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».

Ролик выложен в официальном Twitter английского клуба.

«Спасибо тебе, Эден Азар», — говорится в сообщении.

Азар выступал за «Челси» с 2012 года. За это время он провёл за синих 352 матча во всех турнирах и забил 110 мячей. В составе «аристократов» бельгиец дважды становился чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, а также по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги.

Ранее «Реал» официально объявил о переходе Азара.