«Челси» опубликовал прощальное видео в связи с уходом Азара в «Реал»
Ролик выложен в официальном Twitter английского клуба.
«Спасибо тебе, Эден Азар», — говорится в сообщении.
Азар выступал за «Челси» с 2012 года. За это время он провёл за синих 352 матча во всех турнирах и забил 110 мячей. В составе «аристократов» бельгиец дважды становился чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, а также по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги.
Ранее «Реал» официально объявил о переходе Азара.
Thank you, @HazardEden10! 💙#ThankYouEdenpic.twitter.com/6mCgZSFNJg— Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 июня 2019 г.