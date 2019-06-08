СМИ: «Валенсия» намерена обменять футболиста Мурильо на Черышева

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Испанский футбольный клуб «Валенсия», который не воспользовался правом выкупа трансфера у «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева, хочет обменять на россиянина своего защитника Джейсона Мурильо.
СМИ: «Валенсия» намерена обменять футболиста Мурильо на Черышева
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AS.

По информации издания, «Вильярреал» заинтересован в защитнике «Валенсии» Мурильо, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Барселоне».

«Валенсия» же готова отдать игрока, получив взамен Черышева.

Минувший сезон Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», провёл в аренде в «Валенсии». За это время он сыграл 41 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Вместе с «Валенсией» он стал обладателем Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа Черышева.

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