СМИ: «Валенсия» намерена обменять футболиста Мурильо на Черышева
- © Daisuke Nakashima/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает AS.
По информации издания, «Вильярреал» заинтересован в защитнике «Валенсии» Мурильо, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды в «Барселоне».
«Валенсия» же готова отдать игрока, получив взамен Черышева.
Минувший сезон Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», провёл в аренде в «Валенсии». За это время он сыграл 41 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Вместе с «Валенсией» он стал обладателем Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа Черышева.