СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона чемпионата Португалии по футболу
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Об этом сообщает A Bola.
По информации издания, «Бенфика» требует возбудить дело против «Порту» по поводу разглашения частной и конфиденциальной информации. Если вина «драконов» будет доказана, то по регламенту клуб может быть отстранён от выступлений на срок до трёх сезонов.
В минувшем чемпионате «Бенфика» заняла первое место, а «Порту» завоевал серебряные медали.
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