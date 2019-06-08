СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона чемпионата Португалии по футболу

«Порту» могут исключить из португальской футбольной Примеры за серьёзные нарушения регламента.

Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, «Бенфика» требует возбудить дело против «Порту» по поводу разглашения частной и конфиденциальной информации. Если вина «драконов» будет доказана, то по регламенту клуб может быть отстранён от выступлений на срок до трёх сезонов.

В минувшем чемпионате «Бенфика» заняла первое место, а «Порту» завоевал серебряные медали.

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