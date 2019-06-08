СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона чемпионата Португалии по футболу

Короткая ссылка
«Порту» могут исключить из португальской футбольной Примеры за серьёзные нарушения регламента.
СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона чемпионата Португалии по футболу
  • @FCPorto
  • Twitter

Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, «Бенфика» требует возбудить дело против «Порту» по поводу разглашения частной и конфиденциальной информации. Если вина «драконов» будет доказана, то по регламенту клуб может быть отстранён от выступлений на срок до трёх сезонов.

В минувшем чемпионате «Бенфика» заняла первое место, а «Порту» завоевал серебряные медали.

Ранее в Ла Лиге заявили, что Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить