Колобков назвал цель Министерства спорта России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что целью возглавляемого им ведомства является развитие массового спорта в стране.

«Хотел бы отметить работу по развитию массового спорта. Наша цель — это 55-процентная вовлечённость жителей России в спорт. Также важным является вопрос подготовки резервов. Долгое время мы, по сути, стояли на перепутье. Советская система прекратила своё существование, клубы и общества переживают не лучшие времена. Нужно чётко и точечно работать в этом направлении», — сказал Колобков в интервью RT.

Также министр спорта России заявил, что не считает восстановление статуса Российского антидопингового агентства победой, а скорее склонен называть его результатом кропотливой работы.

Ранее Колобков сказал, что ждёт решения представителей IAAF по восстановлению ВФЛА.