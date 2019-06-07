Колобков: ждём решения представителей IAAF по восстановлению ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о процессе восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«В данный момент продолжаются заседания рабочей группы. Выполнены оставшиеся пункты по выплате долгов и передаче проб, хранившихся в московской антидопинговой лаборатории. С нашей стороны и со стороны федерации сделано всё, ждём решения от представителей IAAF», — сказал министр спорта страны корреспонденту RT.

Колобков добавил, что Россия хочет продолжать совместную работу с международными инстанциями в борьбе с допингом.

Ранее Колобков признался, что ему нравятся системы развития спорта в США и Китае.