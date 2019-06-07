Колобков признался, что ему нравятся системы развития спорта в США и Китае

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Министр спорта России Павел Колобков рассказал, какие из мировых систем развития спорта ему импонируют.
Колобков признался, что ему нравятся системы развития спорта в США и Китае
  • РИА Новости

«Я смотрю на всё. Китай многое взял из Советского Союза. Оглядываюсь и на наше прошлое, на систему, которая работала на всю мощь, было много хорошего, что приносило результат. Кроме того, мне интересна и американская система развития: университетский и школьный спорт. Выделю Америку и Восток — несмотря на диаметральную непохожесть, они очень интересны и эффективны», — заявил Колобков в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

Ранее Колобков сравнил путь к золоту на Олимпиаде с работой министром спорта.

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