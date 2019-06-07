Колобков сравнил путь к золоту на Олимпиаде с работой министром спорта

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Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что для него сложнее — завоевания золота Олимпийских игр, или работа на его нынешней должности.
Колобков сравнил путь к золоту на Олимпиаде с работой министром спорта
  • РИА Новости

«Если честно, я столько лет занимаюсь этой деятельностью, что почти забыл те времена. Но в целом сложно и то и другое. К той золотой медали я шёл в течении двадцати лет. Тренировки, лишения, жёсткий график…Но всего этого не ты не помнишь, в памяти только момент истины. Я очень любил то, чем занимался. То же самое сейчас и министерской работой. Есть цель, к ней нужно идти. Эта деятельность мне тоже очень нравится», — заявил Колобков в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

49-летний Колобков является олимпийским чемпионом Игр-2000 в фехтовании на шпагах. Он занимает пост министра спорта России с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Колобков назвал футбол главным видом спорта в России.

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