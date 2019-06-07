Губернатор Самарской области заявил о проведении проверки в «Крыльях Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об изменениях в структуре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» и анонсировал проверку его деятельности.

«Спортивный директор больше не будет работать в клубе, фамилия его Шикунов. Результат сезона нас не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправили в отставку. Планируем провести основательную проверку деятельности клуба, после чего определимся по генеральному директору. Сейчас в клубе будет проводиться достаточно значительная перестройка», — цитирует Азарова РИА Новости.

Также губернатор Самарской области добавил, что клуб проведёт переговоры с главным тренером Миодрагом Божовичем, после чего решит его судьбу. В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли 13-е место в РПЛ и сумели сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России лишь благодаря победе в стыковых матчах над «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на «Самара Арене».