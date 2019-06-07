Поздняков рассказал о видах спорта, в которых россияне демонстрируют наибольший прогресс

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отечественные пловцы стали выигрывать больше наград на международных соревнованиях.
Поздняков рассказал о видах спорта, в которых россияне демонстрируют наибольший прогресс
  • РИА Новости

«Мы традиционно завоёвываем золотые медали в синхронном плавании, художественной гимнастике, спортивной борьбе, фехтовании, дзюдо. Кроме того, число дисциплин, в которых мы можем составить конкуренцию, продолжает расти. Самыми медалеёмкими видами являются плавание и лёгкая атлетика, поэтому за ними мы следим особенно пристально. И в последнее время отечественные пловцы стали завоёвывать всё больше наград, в том числе высшего достоинства, на чемпионатах мира», — сказал Поздняков в интервью RT.

Также глава ОКР заявил, что Россия является лидером по количеству дисциплин, в которых спортсмены поднимаются на пьедестал почёта.

Ранее Поздняков заявил, что около 100 российских атлетов имеют шансы побороться за медали ОИ-2020.

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