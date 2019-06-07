Поздняков: около 100 российских атлетов имеют шансы побороться за медали ОИ-2020

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о шансах национальной команды попасть в тройку лучших сборных в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио.
Поздняков: около 100 российских атлетов имеют шансы побороться за медали ОИ-2020
  • РИА Новости

«Мы подробно изучили статистику выступления российских атлетов за последнее время. На данный момент около ста из них имеют шансы бороться за награды. В связи с этим наша самая главная задача заключается в том, чтобы подготовить их к соревнованиям в Токио. Что касается предыдущих Олимпийских игр, то на них три из десяти потенциальных медалистов оправдали наши надежды. Предполагается, что в 2020 году это соотношение возрастёт до 50%, а этого будет достаточно, чтобы войти в тройку лидеров общего зачёта», — заявил глава ОКР в беседе с корреспондентом RT.

Также Поздняков заявил, что, принимая во внимание результаты российских спортсменов на чемпионатах мира 2017—2018 годов, у сборной страны есть неплохой потенциал для выполнения задачи.

Ранее Поздняков прокомментировал призыв главы РУСАДА сменить руководство ВФЛА.

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