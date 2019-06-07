Поздняков прокомментировал призыв главы РУСАДА сменить руководство ВФЛА

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал предложение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о смене руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Поздняков прокомментировал призыв главы РУСАДА сменить руководство ВФЛА
  • РИА Новости

«Наша линия поведения последовательна и понятна для всех. В настоящий момент к главе ВФЛА Дмитрию Шляхтину никаких санкций не применено. Более того, он ведёт активную работу по стабилизации ситуации, в связи с чем мы не имеем права предпринимать никаких действий. Я хорошо знаком с Ганусом, иногда он может быть несколько эмоциональным в своих высказываниях. Но ОКР всегда опирается на факты», — заявил Поздняков в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее в IAAF подтвердили получение от ВФЛА $3,2 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить