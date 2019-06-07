Поздняков прокомментировал призыв главы РУСАДА сменить руководство ВФЛА

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал предложение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о смене руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Наша линия поведения последовательна и понятна для всех. В настоящий момент к главе ВФЛА Дмитрию Шляхтину никаких санкций не применено. Более того, он ведёт активную работу по стабилизации ситуации, в связи с чем мы не имеем права предпринимать никаких действий. Я хорошо знаком с Ганусом, иногда он может быть несколько эмоциональным в своих высказываниях. Но ОКР всегда опирается на факты», — заявил Поздняков в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Ранее в IAAF подтвердили получение от ВФЛА $3,2 млн.