В IAAF подтвердили получение от ВФЛА $3,2 млн

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила факт получения от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) $3,2 млн.

«Можем подтвердить, что платёж осуществлён», — приводит ТАСС слова представителя IAAF.

Данные средства являются компенсацией в счёт погашения расходов, которые IAAF понесла в связи с процессом восстановления членства ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что ВФЛА выполнила последнее требование перед IAAF по восстановлению своих прав.