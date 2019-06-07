В IAAF подтвердили получение от ВФЛА $3,2 млн

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила факт получения от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) $3,2 млн.
В IAAF подтвердили получение от ВФЛА $3,2 млн
  • Reuters

«Можем подтвердить, что платёж осуществлён», — приводит ТАСС слова представителя IAAF.

Данные средства являются компенсацией в счёт погашения расходов, которые IAAF понесла в связи с процессом восстановления членства ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что ВФЛА выполнила последнее требование перед IAAF по восстановлению своих прав.

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