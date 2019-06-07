Поздняков опасается, что ВФЛА не восстановят в июне из-за смены руководства IAAF

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о предстоящем заседании исполкома Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет рассмотрен вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Есть ли у ОКР план на случай продления дисквалификации? Безусловно. С российской стороны все критерии уже выполнены. Тем не менее у нас существуют опасения по поводу близости выборного конгресса международной организации и заседания, на котором будет решаться судьба России. Согласно практике, кардинальные меры не принимаются накануне смены власти», — заявил Поздняков в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

Он отметил, что в России, несмотря ни на что, продолжают активно прививать антидопинговую культуру, делая акцент на подрастающем поколении атлетов.

«Разумеется, для того чтобы стал виден результат, должно смениться хотя бы одно поколение, однако на фоне мировых скандалов уже можно говорить о некотором успехе», — добавил глава ОКР.

Ранее Поздняков высказался о призыве главы РУСАДА сменить руководство ВФЛА.