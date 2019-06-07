Корпорация МСП договорилась о сотрудничестве с общественной организацией «Трудовые резервы»

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства договорилась о сотрудничестве с Всероссийской физкультурно-спортивной организацией «Трудовые резервы», сообщает «Газета.Ru».

РИА Новости

Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны договорились взаимодействовать в области развития малого и среднего бизнеса в сфере физкультуры и спорта. «Это создаст условия для развития массового спорта, популяризации здорового образа жизни, позволит поддерживать интерес к спорту среди людей различного возраста», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что министр спорта России Павел Колобков на ПМЭФ рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.