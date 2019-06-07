Корпорация МСП договорилась о сотрудничестве с общественной организацией «Трудовые резервы»
- РИА Новости
Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
Стороны договорились взаимодействовать в области развития малого и среднего бизнеса в сфере физкультуры и спорта.
«Это создаст условия для развития массового спорта, популяризации здорового образа жизни, позволит поддерживать интерес к спорту среди людей различного возраста», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что министр спорта России Павел Колобков на ПМЭФ рассказал о госпрограммах, направленных на поддержку здорового образа жизни.