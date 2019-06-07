Виллиан заменит Неймара в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки — 2019

Полузащитник «Челси» Виллиан вызван в расположение сборной Бразилии по футболу для участия в Кубке Америки 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF), Виллиан заменит в составе национальной команды форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, который получил травму во время тренировки и не сумеет помочь сборной на турнире.

30-летний Виллиан выступает за сборную Бразилии с 2011 года. В общей сложности он сыграл в 63 матчах и записал в свой актив восемь голов и 15 голевых передач.

Соперниками бразильцев на групповом этапе Кубка Америки — 2019 станут команды Боливии, Венесуэлы и Перу.

Ранее Лионель Месси заявил, что Аргентина не является претендентом на победу в Кубке Америки — 2019.