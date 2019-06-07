Хэмилтон стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при Канады, Квят — 18-й
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Пятикратный чемпион «Формулы-1» преодолел свой лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды.
Вторым стал его напарник финн Валттери Боттас. Тройку замкнул монегаск Шарль леклер из Ferrari.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе 18-е место, уступив лидеру 2,576 секунды.
FP1 CLASSIFICATION: @MercedesAMGF1 comfortably ahead, but it's early days...#CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/xxtPb5jOUw— Formula 1 (@F1) 7 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель опроверг слухи о скором уходе из «Формулы-1».