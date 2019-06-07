«Челси» подал апелляцию в CAS на запрет ФИФА на регистрациию новых игроков

Лондонский футбольный клуб «Челси» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых футболистов.

Как сообщает пресс-служба CAS, соответствующее заявление зарегистрировано в суде.

22 февраля ФИФА объявила о наложении трансферного бана на лондонский клуб до окончания сезона-2019/20 за нарушение правил перехода молодых игроков. Также «Челси» был оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков.

Позднее клуб сообщил о намерении подать апелляцию на данное решение, однако ФИФА отклонила просьбу лондонцев отложить наказание на время обжалования.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал трансфер Азара из «Челси» за £130 млн.