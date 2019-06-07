«Челси» подал апелляцию в CAS на запрет ФИФА на регистрациию новых игроков
- Reuters
Как сообщает пресс-служба CAS, соответствующее заявление зарегистрировано в суде.
22 февраля ФИФА объявила о наложении трансферного бана на лондонский клуб до окончания сезона-2019/20 за нарушение правил перехода молодых игроков. Также «Челси» был оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков.
Позднее клуб сообщил о намерении подать апелляцию на данное решение, однако ФИФА отклонила просьбу лондонцев отложить наказание на время обжалования.
Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал трансфер Азара из «Челси» за £130 млн.