«Челси» подал апелляцию в CAS на запрет ФИФА на регистрациию новых игроков

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Лондонский футбольный клуб «Челси» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете на регистрацию новых футболистов.
«Челси» подал апелляцию в CAS на запрет ФИФА на регистрациию новых игроков
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба CAS, соответствующее заявление зарегистрировано в суде.

22 февраля ФИФА объявила о наложении трансферного бана на лондонский клуб до окончания сезона-2019/20 за нарушение правил перехода молодых игроков. Также «Челси» был оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков.

Позднее клуб сообщил о намерении подать апелляцию на данное решение, однако ФИФА отклонила просьбу лондонцев отложить наказание на время обжалования.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал трансфер Азара из «Челси» за £130 млн.

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