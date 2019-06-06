СМИ: «Реал» согласовал трансфер Азара из «Челси» за £130 млн
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, игрок перейдёт в стан «сливочных» за £130 млн, включая бонусы.
Отмечается, что переговоры между сторонами продолжались всю неделю. Теперь бельгийцу осталось только подписать контракт с «Реалом».
В минувшем сезоне Азар провёл за «Челси» 52 матча, забил 21 мяч и сделал 17 передач. Он помог синим выиграть Лигу Европы, а после финала объявил, что покидает команду.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» потребовал у «Реала» £100 млн за полузащитника Кристиана Эриксена.