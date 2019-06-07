Глава РФС сообщил о создании службы, отслеживающей возможные договорные матчи
- РИА Новости
«В РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей», — приводит слова Дюкова ТАСС.
Он отметил, что РФС также готовит поправки в регламент, которые позволят ужесточить ответственность за попытки влияния на результаты матчей.
Ранее сообщалось, что КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ.