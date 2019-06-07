Глава РФС сообщил о создании службы, отслеживающей возможные договорные матчи

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о создании в организации специализированной службы по борьбе с договорными матчами.
Глава РФС сообщил о создании службы, отслеживающей возможные договорные матчи
  • РИА Новости

«В РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он отметил, что РФС также готовит поправки в регламент, которые позволят ужесточить ответственность за попытки влияния на результаты матчей.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить