КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
- РИА Новости
По словам главы КДК Артура Григорьянца, слова которого передаёт ТАСС, запрет на футбольную деятельность получили генеральный директор краснодарского клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко, главный тренер «Черноморца», а также трое представителей новороссийской команды — Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин.
Функционер и тренер отстранены на год, а футболисты — на три года.
Ранее в РФС заявили о подозрении на договорной матч в ПФЛ.