КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
  • РИА Новости

По словам главы КДК Артура Григорьянца, слова которого передаёт ТАСС, запрет на футбольную деятельность получили генеральный директор краснодарского клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко, главный тренер «Черноморца», а также трое представителей новороссийской команды — Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин.

Функционер и тренер отстранены на год, а футболисты — на три года.

Ранее в РФС заявили о подозрении на договорной матч в ПФЛ.

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