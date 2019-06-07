КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

По словам главы КДК Артура Григорьянца, слова которого передаёт ТАСС, запрет на футбольную деятельность получили генеральный директор краснодарского клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко, главный тренер «Черноморца», а также трое представителей новороссийской команды — Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин.

Функционер и тренер отстранены на год, а футболисты — на три года.

Ранее в РФС заявили о подозрении на договорной матч в ПФЛ.