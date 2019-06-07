Хоккеист Малкин назвал прошедший сезон неудачным для себя

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Форвард сборной России и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что у него получился неудачный сезон.
Хоккеист Малкин назвал прошедший сезон неудачным для себя
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Хоккей — командный вид спорта, где-то я не воспользовался возможностью забить самостоятельно, но ведь дело не только в заброшенных шайбах, но и в игре, в конечном результате. Я думаю, что тренерский штаб и болельщики видели, что я поступал правильно в этих ситуациях, делая всё для победы. А так вообще получился скомканный, неудачный год, но мы двигаемся дальше», — сказал хоккеист в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне «Питтсбург» вылетел на стадии первого раунда плей-офф НХЛ, а на чемпионате мира Малкин в составе сборной России не сумел одержать победу в турнире, ограничившись завоеванием бронзовых наград.

Ранее Малкин заявил, что с таким составом сборная России обязана была выиграть ЧМ.

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