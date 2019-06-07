В Москве состоится турнир UFC

Следующий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России состоится Москве.

«Как вы знаете, у нас имеются инвестиции в UFC. И на прошлом турнире, который был в Санкт-Петербурге, у нас была очень интересная сессия с Хабибом Нурмагомедовым. Во-первых, мы будем присутствовать с большой делегацией на следующем бое Хабиба, который будет в Объединённых Арабских Эмиратах, но также объявляем, что следующие бои в России состоятся 9 ноября в Москве», — приводит слова генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева ТАСС.

Также Дмитриев добавил, что на турнире будет много поединков с участием российских боксёров.

Ранее сообщалось, что россиянин Ян может стать претендентом на титул UFC уже после победы над Риверой.