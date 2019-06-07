Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументацию

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Колобков о расширении РПЛ: хотелось бы услышать аргументацию
  • РИА Новости

«За этими решениями последуют другие — вопросы необходимой инфраструктуры, безопасности, как это всё скажется на календаре, потому что у российских и международных соревнований они связаны. Окон не так уж и много», — цитирует Колобкова «Спорт-Экспресс».

Помимо прочего, министр спорта отметил, что подобные решения должны приниматься в комплексе с другими, отметив, в частности, проблемы клубов с финансированием. По его словам, российскому футболу необходимо обезопасить свои клубы от данного рода проблем.

«Поэтому это очень непростое решение, хотелось бы услышать аргументацию, которую предоставит Российский футбольный союз», — заключил Колобков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал возможное увеличение числа футбольных клубов в РПЛ.

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