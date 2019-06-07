НБА дисквалифицировала на год совладельца «Голден Стэйт» за толчок игрока «Торонто»
- Reuters
В четвёртой четверти Лоури в попытке в прыжке спасти уходящий за пределы площадки мяч упал на зрителей, сидевших в первых рядах. После чего один из фанатов, которым оказался Стивенс, решил вытолкнуть баскетболиста обратно на паркет, сопроводив свои действия нецензурными высказываниями.
Как сообщает пресс-служба лиги, за такие действия Стивенс на весь сезон-2019/20, включая плей-офф запрещено посещать матчи лиги. Помимо этого он оштрафован на $500 тыс.
Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперёд в финальной серии плей-офф НБА.