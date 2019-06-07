НБА дисквалифицировала на год совладельца «Голден Стэйт» за толчок игрока «Торонто»

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) применила дисциплинарные санкции в отношении совладельца «Голден Стэйт Уорриорз» Марка Стивенса за его поведение в третьем матче финала с «Торонто Рэпторс».
НБА дисквалифицировала на год совладельца «Голден Стэйт» за толчок игрока «Торонто»
  • Reuters

В четвёртой четверти Лоури в попытке в прыжке спасти уходящий за пределы площадки мяч упал на зрителей, сидевших в первых рядах. После чего один из фанатов, которым оказался Стивенс, решил вытолкнуть баскетболиста обратно на паркет, сопроводив свои действия нецензурными высказываниями.

Как сообщает пресс-служба лиги, за такие действия Стивенс на весь сезон-2019/20, включая плей-офф запрещено посещать матчи лиги. Помимо этого он оштрафован на $500 тыс.

Ранее сообщалось, что «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперёд в финальной серии плей-офф НБА.

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