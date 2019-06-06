«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперёд в финальной серии плей-офф НБА

В выездном поединке финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рапторз» одержал победу над действующим чемпионом «Голден Стэйт Уорриорз».

Счёт матча — 123:109 в пользу «Торонто».

В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 47 очков, собравший восемь подборов и отдавший семь результативных передач.

Лидером в составе победителей был Кавай Леонард — 30 баллов, семь подборов и шесть ассистов.

Счёт в серии — 2:1 в пользу «Торонто». Следующая встреча соперников состоится в ночь на 8 июня в Окленде.

Ранее сообщалось, что в НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельческому строю.