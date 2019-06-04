СМИ: В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельческому строю

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Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсуждают возможный отказ от использования слова «владелец».
СМИ: В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельческому строю
  • Reuters

Как сообщает TMZ, такое намерение мотивировано тем, что большая часть игроков лиги — темнокожие, а данный термин является невольной отсылкой к рабовладельческому строю, из-за чего такие игроки могут почувствовать себя ущемлёнными по расовому признаку.

Отмечается, что как минимум два клуба («Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфия Сиксерс») уже отказались от этого термина.

Ранее сообщалось, что в НБА изучают вариант проведения ещё одного турнира.

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