СМИ: В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельческому строю

Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсуждают возможный отказ от использования слова «владелец».

Как сообщает TMZ, такое намерение мотивировано тем, что большая часть игроков лиги — темнокожие, а данный термин является невольной отсылкой к рабовладельческому строю, из-за чего такие игроки могут почувствовать себя ущемлёнными по расовому признаку.

Отмечается, что как минимум два клуба («Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфия Сиксерс») уже отказались от этого термина.

Ранее сообщалось, что в НБА изучают вариант проведения ещё одного турнира.