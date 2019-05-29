В НБА изучают вариант проведения ещё одного турнира

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривает возможность проведения ещё одного турнира.

Как сообщает The New York Times, речь идёт о кубковом турнире — по аналогии с теми, что разыгрываются в европейских футбольных первенствах, где в течение одного сезона разыгрываются чемпионат и Кубок.

«Понимаю, что таким образом я пойду против консерваторов и приверженцев традиций. Они говорят, что ещё один турнир не будет никому интересен. А я считаю, что НБА имеет возможности создавать собственные новые традиции. И это не будет происходить внезапно», — пояснил свою позицию комиссар НБА Адам Сильвер.

Он также отметил, что одного трофея слишком мало для такого длинного сезона, как в НБА.

Ранее сообщалось, что матчи финала НБА впервые в истории состоятся за пределами США.