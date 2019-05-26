Матчи финала НБА впервые в истории состоятся за пределами США
Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) матчи финальной серии состоятся за пределами Соединённых Штатов.
- © Ronald Martinez/Getty Images/AFP
В финале сыграют канадский «Торонто Рэпторс» и американский «Голден Стэйт Уорриорз».
Таким образом, в серии до четырёх побед минимум две игры состоятся на территории Канады.
Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА.
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