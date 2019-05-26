Матчи финала НБА впервые в истории состоятся за пределами США

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Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) матчи финальной серии состоятся за пределами Соединённых Штатов.
Матчи финала НБА впервые в истории состоятся за пределами США
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

В финале сыграют канадский «Торонто Рэпторс» и американский «Голден Стэйт Уорриорз».

Таким образом, в серии до четырёх побед минимум две игры состоятся на территории Канады.

Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА.

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