Матчи финала НБА впервые в истории состоятся за пределами США

Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) матчи финальной серии состоятся за пределами Соединённых Штатов.

В финале сыграют канадский «Торонто Рэпторс» и американский «Голден Стэйт Уорриорз».

Таким образом, в серии до четырёх побед минимум две игры состоятся на территории Канады.

Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА.