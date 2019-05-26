«Торонто» победил «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА
Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 100:94.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 17 подборов. Его партнёр по команде Паскаль Сиакам записал в свой актив 18 баллов.
В составе «Бакс» дабл-даблом из 21 очка и 11 подборов отметился Яннис Адетокунбо. Брук Лопес набрал 18 баллов.
Таким образом, «Рэпторс» выиграл серию (4:2) и вышел в финал плей-офф НБА, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
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