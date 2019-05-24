В ЦСКА рассказали об интересе к тренеру Итудису в НБА

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Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал об интересе команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к главному тренеру Димитрису Итудису.
В ЦСКА рассказали об интересе к тренеру Итудису в НБА
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

«Я не являюсь его агентом, но из того, что я слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА. Два титула за пять лет дорогого стоят, тем более что и до ЦСКА у него было блестящее резюме. Но я надеюсь, что мы придём к согласию, хотя это улица с двухсторонним движением», — приводит слова Ватутина ТАСС.

48-летний греческий специалист возглавляет ЦСКА с 2014 года. Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу и четырежды — Единую лигу ВТБ.

Ранее Итудис заявил, что готов продлить контракт с ЦСКА.

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