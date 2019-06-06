СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», матчи первого тура состоятся 14 июля.
На эту дату запланированы следующие встречи:
— «Зенит» — «Тамбов»;
— «Спартак» — «Сочи»;
— «Ростов» — «Оренбург»;
— «Локомотив» — «Рубин»;
— «Ахмат» — «Краснодар»;
— «Арсенал» — «Динамо»;
— «Крылья Советов» — ЦСКА;
— «Урал» — «Уфа».
Действующим чемпионом страны является петербургский «Зенит». «Сочи» и «Тамбов» — новички высшего дивизиона первенства России.
Ранее Роман Бабаев заявил, что дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ состоится в августе.