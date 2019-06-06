СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

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Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
  • © pixabay.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», матчи первого тура состоятся 14 июля.

На эту дату запланированы следующие встречи: 

— «Зенит» — «Тамбов»;

— «Спартак» — «Сочи»;

— «Ростов» — «Оренбург»;

— «Локомотив» — «Рубин»;

— «Ахмат» — «Краснодар»;

— «Арсенал» — «Динамо»;

— «Крылья Советов» — ЦСКА;

— «Урал» — «Уфа».

Действующим чемпионом страны является петербургский «Зенит». «Сочи» и «Тамбов» — новички высшего дивизиона первенства России.

Ранее Роман Бабаев заявил, что дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ состоится в августе.

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