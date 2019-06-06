Бабаев заявил, что дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ состоится в августе
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- РИА Новости
«Пока я не могу раскрывать секретов относительно календаря. Единственное, могу поделиться инсайдом: дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится уже в середине августа», — цитирует Бабаева «Советский спорт».
В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место в чемпионате, а «Спартак» пятое. В первом круге команды между собой сыграли вничью, а во втором победу отпраздновали армейцы.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного.