Бабаев заявил, что дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ состоится в августе

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда состоится дерби со столичным «Спартаком» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бабаев заявил, что дерби «Спартак» — ЦСКА в РПЛ состоится в августе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Пока я не могу раскрывать секретов относительно календаря. Единственное, могу поделиться инсайдом: дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится уже в середине августа», — цитирует Бабаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место в чемпионате, а «Спартак» пятое. В первом круге команды между собой сыграли вничью, а во втором победу отпраздновали армейцы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного.

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