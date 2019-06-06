Шишкин считает, что Глушакову стоит покинуть «Спартак»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Роман Шишкин выразил мнение, что хавбеку и капитану московского «Спартака» Денису Глушакову стоит покинуть команду.

«Думаю, он, скорее всего, покинет команду. Учитывая все последние события… Он сам всё понимает. Денис находится в таком возрасте, что ещё хочет играть и может что-то доказать на поле. На мой взгляд, ему будет лучше уйти и зарекомендовать себя в другом месте», — цитирует Шишкина Sport24.

Он также подчеркнул, что Глушаков переживает из-за произошедших за последний сезон событий. Тем не менее Шишкин уверен, что полузащитник сможет справиться со всеми проблемами.

В минувшем сезоне Глушаков сыграл 25 матчей и забил три мяча за «Спартак».

Ранее Гурам Аджоев заявил, что «Арсенал» не готов приобрести футболиста «Спартака» Глушакова.