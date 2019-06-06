Шишкин считает, что Глушакову стоит покинуть «Спартак»

Короткая ссылка
Защитник самарских «Крыльев Советов» Роман Шишкин выразил мнение, что хавбеку и капитану московского «Спартака» Денису Глушакову стоит покинуть команду.
Шишкин считает, что Глушакову стоит покинуть «Спартак»
  • РИА Новости

«Думаю, он, скорее всего, покинет команду. Учитывая все последние события… Он сам всё понимает. Денис находится в таком возрасте, что ещё хочет играть и может что-то доказать на поле. На мой взгляд, ему будет лучше уйти и зарекомендовать себя в другом месте», — цитирует Шишкина Sport24.

Он также подчеркнул, что Глушаков переживает из-за произошедших за последний сезон событий. Тем не менее Шишкин уверен, что полузащитник сможет справиться со всеми проблемами.

В минувшем сезоне Глушаков сыграл 25 матчей и забил три мяча за «Спартак». 

Ранее Гурам Аджоев заявил, что «Арсенал» не готов приобрести футболиста «Спартака» Глушакова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить