Аджоев заявил, что «Арсенал» не готов приобрести футболиста «Спартака» Глушакова
- РИА Новости
«Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать, даже не рассматриваем», — цитирует Аджоева «Чемпионат».
В минувшем сезоне Глушаков сыграл 25 матчей и забил три мяча за «Спартак».
Ранее главный тренер «Сочи» рассказал о возможных переходах Глушакова, Денисова и Тарасова.