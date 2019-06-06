Аджоев заявил, что «Арсенал» не готов приобрести футболиста «Спартака» Глушакова

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Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев рассказал о возможных переходах в летнее трансферное окно.
Аджоев заявил, что «Арсенал» не готов приобрести футболиста «Спартака» Глушакова
  • РИА Новости

«Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать, даже не рассматриваем», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Глушаков сыграл 25 матчей и забил три мяча за «Спартак». 

Ранее главный тренер «Сочи» рассказал о возможных переходах Глушакова, Денисова и Тарасова.

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