Мутко считает, что «Спартак» вылетит из РПЛ в случае ухода Федуна
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- РИА Новости
«Спартак» сколько шёл, строил арену в Тушине, а сейчас он 10 млрд в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А Федуна всё «мочат». Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать: если он завтра уйдёт, этот клуб пойдёт в первый дивизион. Кто-то хочет купить — пусть пойдёт и купит», — цитирует Мутко РИА Новости.
В минувшем сезоне РПЛ красно-белые заняли пятое место и вышли в квалификацию Лиги Европы. По ходу сезона болельщики неоднократно критиковали владельца клуба.
Ранее Андрей Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ.