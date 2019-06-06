Мутко считает, что «Спартак» вылетит из РПЛ в случае ухода Федуна

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Бывший министр спорта и президент Российского футбольного союза, а ныне вице-премьер России Виталий Мутко выразил мнение, что московский «Спартак» вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае ухода из клуба его владельца Леонида Федуна.
Мутко считает, что «Спартак» вылетит из РПЛ в случае ухода Федуна
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Спартак» сколько шёл, строил арену в Тушине, а сейчас он 10 млрд в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А Федуна всё «мочат». Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать: если он завтра уйдёт, этот клуб пойдёт в первый дивизион. Кто-то хочет купить — пусть пойдёт и купит», — цитирует Мутко РИА Новости.

В минувшем сезоне РПЛ красно-белые заняли пятое место и вышли в квалификацию Лиги Европы. По ходу сезона болельщики неоднократно критиковали владельца клуба.

Ранее Андрей Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ.

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